Антикоррупционный комитет выявил в «Крымэнерго» нарушения на 6 миллионов при закупках

Антикоррупционный комитет инициирует проверку по факту нарушений, допущенных «Крымэнерго» при закупках ну сумму свыше 6 млн рублей В рамках проведения проверочных мероприятий в отношении ГУП РК «Крымэнерго» под контролем главы Крыма, Комитет по противодействию коррупции РК инициирует проверку в отношении сотрудников предприятия, допустивших нарушения при закупке трансформаторного масла.