Украинский пленный Фурдоленко: ВСУ забыли в курском селе целое подразделение

Вооруженные силы Украины забыли в селе Коренево Курской области целое подразделение. Об этом заявил попавший в плен ВС РФ командир 3-го взвода 2-й роты 11-го отдельного стрелкового батальона ВСУ старший лейтенант Антон Фурдоленко.
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