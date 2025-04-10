Найз сделал хет-трик в матче с «Тампой» при 6 бросках. В овертайме форвард «Торонто» сделал передачу из-под ноги на Райлли, затем забил с паса Мэттьюса

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«Торонто» обыграл «Лайтнинг» (4:3 ОТ) в выездной игре в регулярном чемпионате НХЛ. 22-летний нападающий «Мэйпл Лифс» Мэттью Найз сделал хет-трик, забросив в том числе победный гол в овертайме.