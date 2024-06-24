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Расчет «Тюльпана» бьет позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет «Тюльпана» бьет позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж самоходного миномета особой мощности 2С4 «Тюльпан» гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил опорный и наблюдательные пункты ВСУ, препятствующие продвижению российских штурмовиков.

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