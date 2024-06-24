Расчет «Тюльпана» бьет позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж самоходного миномета особой мощности 2С4 «Тюльпан» гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил опорный и наблюдательные пункты ВСУ, препятствующие продвижению российских штурмовиков.
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