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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Адмирал» заплатит Камаре 30 млн рублей за сезон («Сила спорта»)

Стала известна зарплата Энтони Камары по контракту с « Адмиралом ». 32-летний форвард ранее подписал договор на год.

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