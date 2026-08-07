Отдел Информации сопровождает проект на всех этапах

«От идеи до сайта: как Отдел Информации сопровождает создание интернет‑визитки и зачем нужен отдельный ресурс для социальных проектов» Создание интернет‑визитки — это не только техническая задача, но и процесс согласования смыслов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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