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Победа Грузии над Португалией – самая непредсказуемая в истории Евро, исходя из рейтинга ФИФА. Грузины 74-е в списке, португальцы – 6-е

Победа Грузии над Португалией – самая непредсказуемая в истории Евро, исходя из рейтинга ФИФА. Грузины 74-е в списке, португальцы – 6-е

Команда Вилли Саньола нанесла Португалии поражение со счетом 2:0 в заключительном туре группового этапа.

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