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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Суп из трески с картофелем и помидорами

Треску в этом супе можно заменить другой нежирной рыбой. Для приготовления 7-8 порций нужно: 700 г трески 500 мл рыбного или овощного бульона или воды 1 кг картофеля 400 г рубленых помидоров в собственном соку 6–8 черешков сельдерея 1 крупная морковка 2 зубчика чеснока 100 мл оливкового масла 300 ….

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