Маск: экс-сотрудника Белого дома Виндмана содержат олигархи Украины

Американский бизнесмен Илон Маск в среду заявил, что Александр Виндман, бывший сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и свидетель по делу об импичменте Дональда Трампа, находится на содержании у украинских олигархов.
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