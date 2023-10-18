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Экс-дипломат США Фриман: две армии ВСУ уничтожены, третья скоро падет

Экс-дипломат США Фриман: две армии ВСУ уничтожены, третья скоро падет

Бывший американский дипломат Час Фриман заявил в эфире YouTube-канала Dialogue works, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли две армии и в настоящее время теряют третью в боях за прорыв российской обороны.

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