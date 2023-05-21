Военное обозрение

3 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Козлов
    Врут, как обычно! Грош цена их словам и обещаниям.В американской пр...
  • Игорь Максаков
    Успехов и удачи нашим российским воинам! Берегите себя!Украинский военно...
  • Алексей Сафронов
    Придумать название "Эдельвейс " для Руины могли укры, которые в своей жизни крутили только хвосты свиньям.Военкоры: ВС РФ у...

«Красных линий» нет: вслед за крылатыми ракетами Storm Shadow Украине передадут самолёты F-16

«Красных линий» нет: вслед за крылатыми ракетами Storm Shadow Украине передадут самолёты F-16

Весной прошлого года, когда Россия только начала военную операцию на Украине, некоторые военные эксперты уверяли российских граждан в том, что Запад не будет передавать Киеву новые вооружения, поскольку они могут стать трофеями российской армии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх