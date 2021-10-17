Комсомольская правда

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В России вырастут минимальный и максимальный размер пособия по уходу за ребенком

В России вырастут минимальный и максимальный размер пособия по уходу за ребенком

С 1 февраля 2022 года на 5,8% вырастет минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком. Также станет больше максимальный размер этого же пособия.

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