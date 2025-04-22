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Россию назвали полностью зависимой от иностранных станков

Россию назвали полностью зависимой от иностранных станков

По итогам прошлого года российские компании приобрели 693 тысячи станков для производства, при этом на иностранное оборудование пришлось 98,3 процента закупок, что говорит о полной зависимости в этой отрасли.

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