Россию назвали полностью зависимой от иностранных станков

По итогам прошлого года российские компании приобрели 693 тысячи станков для производства, при этом на иностранное оборудование пришлось 98,3 процента закупок, что говорит о полной зависимости в этой отрасли.
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