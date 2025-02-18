На Западе захотели вернуть потерянные из-за конфискации на Украине инвестиции

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Украина получила требование из-за конфискации бывшего «Альфа-банка Украина» (переименован в Sense Bank) у Михаила Фридмана, а также его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова — западные кредиторы организации хотят вернуть потерянные инвестиции, пишут «Ведомости».