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Сушинский о переходе в «Авангард» из СКА: «В Омске были полные трибуны – это как глоток свежего воздуха. В Питере тогда собиралось по 200-300 человек на матч»

– Первый переезд в карьере всегда сложный. Быстро почувствовали себя комфортно в Сибири? – Да, меня Омск здорово принял, болельщики полюбили, в команде стал своим.

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