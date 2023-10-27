В Кургане начался суд над группой бизнесменов по делу о махинациях с субсидиями. Фото, видео

В курганском горсуде начали рассматривать дело о мошенничестве с субсидиями в сельском хозяйстве. В махинациях на десятки миллионов рублей обвиняют экс-депутата и фермера Исмаила Ялхороева из Мишкинского округа.
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