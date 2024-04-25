Ученые исследовали древний брачный обычай аваров

Брачный обычай под названием левират был распространен среди древних аваров. К такому выводу пришли сотрудники Института эволюционной антропологии после изучения останков, обнаруженных в четырех могильниках на территории Венгрии, сообщило RuNews24.
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