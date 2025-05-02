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Окрыленный «Краснодар» не подпустит чемпиона, но «Зенит» поддавит красивой победой. Экспресс на РПЛ

Окрыленный «Краснодар» не подпустит чемпиона, но «Зенит» поддавит красивой победой. Экспресс на РПЛ

Ставим с коэффициентом 4.90.На финишную прямую выходит чемпионат России: уже 27-й тур на календаре. В нем у «Зенита» и «Спартака» соперники (кажется) проходные, а вот лидирующим «быкам» достался крепкий «Рубин».

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