Окрыленный «Краснодар» не подпустит чемпиона, но «Зенит» поддавит красивой победой. Экспресс на РПЛ

Ставим с коэффициентом 4.90.На финишную прямую выходит чемпионат России: уже 27-й тур на календаре. В нем у «Зенита» и «Спартака» соперники (кажется) проходные, а вот лидирующим «быкам» достался крепкий «Рубин».