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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тим Хардуэй-старший: «Эдвардс еще разочаруется трансформацией «Вулвз». Исчезла вариативность, подборов не будет»

Прославленный игрок НБА Тим Хардуэй считает, что обменявшая Наза Рида и Джулиуса Рэндла « Миннесота » стала слабее в межсезонье-2026.

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