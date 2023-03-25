Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Как выкручиваются владельцы айфонов с пропавшими приложениями банков

Как выкручиваются владельцы айфонов с пропавшими приложениями банков

Apple исключила из AppStore приложения десятка российских банков, сообщает «НГС». В это же время зарубежные интернет-браузеры перестали открывать сайты кредитных организаций, так как ранее были отозваны международные сертификаты безопасности.

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