Как выкручиваются владельцы айфонов с пропавшими приложениями банков

Apple исключила из AppStore приложения десятка российских банков, сообщает «НГС». В это же время зарубежные интернет-браузеры перестали открывать сайты кредитных организаций, так как ранее были отозваны международные сертификаты безопасности.
Apple исключила из AppStore приложения десятка российских банков, сообщает «НГС». В это же время зарубежные интернет-браузеры перестали открывать сайты кредитных организаций, так как ранее были отозваны международные сертификаты безопасности.
Свежие комментарии