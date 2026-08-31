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Один из крупнейших партнёров Nvidia, Intel и Google попал под прицел тайваньской прокуратуры

Один из крупнейших партнёров Nvidia, Intel и Google попал под прицел тайваньской прокуратуры

Это очень крупная компания Как сообщает ресурс Nikkei, тайваньская прокуратура начала расследование относительно деятельности компании Unimicron, которая является одним из крупнейших в мире производителей печатных плат и подложек для микросхем.

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