Американские военные разрабатывают собственный экраноплан грузоподъемностью 100 тонн

Дочерняя компания Boeing — Aurora Fligth Sciences представила обновленную версию дизайна тяжелого транспортного экраноплана Liberty Lifter, который она разрабатывает по заказу агентства DARPA с 2022 года.
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