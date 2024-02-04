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Американские военные разрабатывают собственный экраноплан грузоподъемностью 100 тонн

Американские военные разрабатывают собственный экраноплан грузоподъемностью 100 тонн

Дочерняя компания Boeing — Aurora Fligth Sciences представила обновленную версию дизайна тяжелого транспортного экраноплана Liberty Lifter, который она разрабатывает по заказу агентства DARPA с 2022 года.

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