Непростой выбор: принцу Гарри предстоит доказать, кто ему дороже – заболевший раком отец или жена

«Блудный сын» собирается вернуться в Британию. У принца Гарри появился шанс помириться с отцом LEGION-MEDIAСтавшая известной вчера новость — о том, что у короля Карлаобнаружено онкологическое заболевание, повергла в шок его подданных.
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