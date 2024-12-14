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Депутат ответила на предложение выплачивать всем пенсионерам 13-ю пенсию

Представить, что из Социального фонда дополнительно будут выплачивать пенсионерам 13-ю или 14-ю пенсию, очень сложно, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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