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ООН: текущий Эль-Ниньо станет самым мощным за 1000 лет

ООН: текущий Эль-Ниньо станет самым мощным за 1000 лет

ООН ожидает усиления Эль-Ниньо в ближайшие месяцы. По прогнозам экспертов, явление продлится до февраля 2027 года и станет самым масштабным за 1000 лет.

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