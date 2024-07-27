Кому могут отказать в денежном переводе

Вступил в силу новый закон. С 25 июля 2024 года вступают в силу новые ограничения для финансовых организаций, согласно которым они обязаны приостанавливать денежные переводы на срок до двух дней, если информация о получателе находится в специальной базе данных о мошенничестве.