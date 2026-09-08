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Царьград

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"Донбасс сдают": Нардеп Скороход рассказала, что Уиткофф и Кушнер привезли Зеленскому

"Донбасс сдают": Нардеп Скороход рассказала, что Уиткофф и Кушнер привезли Зеленскому

Нардеп Анна Скороход утверждает, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли Зеленскому в Киев условия мира, которые оказались хуже прежних.

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