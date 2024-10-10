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Спаллетти о 2:2 с Бельгией: «Красная карточка выходит за рамки тактики, но Италия могла доминировать и во втором тайме тоже»

Италия повела со счетом 2:0 к 24-й минуте. Команда осталась в меньшинстве на 40-й  – Лоренцо Пеллегрини получил прямую красную карточку.

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