«Подписалась на замуж за иностранца»: как Настя Цветаева сбежала от детского ада, бросила кино в Москве и перестроила жизнь в Израиле

44-летняя Анастасия Цветаева давно сменила съемочные площадки на спокойный ритм прибрежной Герцлии. Сегодня она — многодетная мама, создательница ювелирного бренда и один из самых популярных русскоязычных блогеров Израиля с миллионной аудиторией.