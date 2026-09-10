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«Подписалась на замуж за иностранца»: как Настя Цветаева сбежала от детского ада, бросила кино в Москве и перестроила жизнь в Израиле

«Подписалась на замуж за иностранца»: как Настя Цветаева сбежала от детского ада, бросила кино в Москве и перестроила жизнь в Израиле

44-летняя Анастасия Цветаева давно сменила съемочные площадки на спокойный ритм прибрежной Герцлии. Сегодня она — многодетная мама, создательница ювелирного бренда и один из самых популярных русскоязычных блогеров Израиля с миллионной аудиторией.

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