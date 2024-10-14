Пленный инвалид-солдат ВСУ: мобилизовали без трех пальцев, стрелять не мог

Пленный военнослужащий 151-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Гаврошенко рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), как украинцы называют военкоматы, мобилизовали его, несмотря на отсутствие трех пальцев.
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