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Пленный инвалид-солдат ВСУ: мобилизовали без трех пальцев, стрелять не мог

Пленный военнослужащий 151-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Гаврошенко рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), как украинцы называют военкоматы, мобилизовали его, несмотря на отсутствие трех пальцев.

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Комментарии
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Константин Самарин
А что, очень удобно для Украины. Можно и полных дебилов на фронт отправлять: они смерти не боятся. А для безногих окоп помельче рыть надо.
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11 час.

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