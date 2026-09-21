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SPORT24.ru

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Егор Титов официально стал старшим тренером тульского «Арсенала»

Егор Титов официально стал старшим тренером тульского «Арсенала»

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов вошел в штаб тульского «Арсенала» в качестве старшего тренера, сообщает пресс-служба клуба.

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