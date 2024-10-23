Жалоба ПРОМ на участие несовершеннолетних в кампании Майи Санду дошла до Каушан, хотя нарушение произошло в Глодянах

Жалоба, поданная в ЦИК лидером Партии развития и объединения Молдовы (ПРОМ) Ионом Кику, касающаяся участия несовершеннолетних в кампании президента Майи Санду, была передана полиции Каушан, хотя нарушение произошло в Глодянах.
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