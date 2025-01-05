Детей мигрантов будут высылать из России вместе со всей семьёй – приказ МВД

НП

Наталья Павлова

Не хватает статьи об избиении детьми мигрантов российских граждан, как школьников, так и взрослых (водится за ними нападение на взрослых скопом). А ещё высылать надо не только за ОРГАНИЗАЦИЮ преступного сообщества, но и за участие в этом сообществе. А то организатора вышлют, а тех, кто участвовал в преступлении, оставят?