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Детей мигрантов будут высылать из России вместе со всей семьёй – приказ МВД

Детей мигрантов будут высылать из России вместе со всей семьёй – приказ МВД

  Детей мигрантов будут высылать из России вместе с их родителями. Читаешь эту новость, и обоснование ужасает: потому что резко увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых детьми мигрантов.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Не хватает статьи об избиении детьми мигрантов российских граждан, как школьников, так и взрослых (водится за ними нападение на взрослых скопом). А ещё высылать надо не только за ОРГАНИЗАЦИЮ преступного сообщества, но и за участие в этом сообществе. А то организатора вышлют, а тех, кто участвовал в преступлении, оставят?
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