БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Запад стремится влиять на внутриполитические процессы в Центральной Азии

Запад стремится влиять на внутриполитические процессы в Центральной Азии

Рустам МАСАЛИЕВ  На фоне громко прогремевшего резонансного дела о «письме 75» и последовавшего за ним судебного процесса, в ходе которого 2 июля этого года экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и ещё семь вип-персон (экс-спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу, бывшие депутаты Курманкул Зулушев и Курманбек Дыйканбаев, общественный деятель Бекболот Талгарбеков, бывший посол в Узбекистане Эмилбек Узакбаев, экс-вице-премьер Аалы Карашев, бывший заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов) признаны виновными в попытке захвата власти и приговорены к четырём годам тюрьмы с применением пробационного надзора сроком на три года, коллективный Запад заметно прищурился.

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