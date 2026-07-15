Запад стремится влиять на внутриполитические процессы в Центральной Азии

Рустам МАСАЛИЕВ На фоне громко прогремевшего резонансного дела о «письме 75» и последовавшего за ним судебного процесса, в ходе которого 2 июля этого года экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и ещё семь вип-персон (экс-спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу, бывшие депутаты Курманкул Зулушев и Курманбек Дыйканбаев, общественный деятель Бекболот Талгарбеков, бывший посол в Узбекистане Эмилбек Узакбаев, экс-вице-премьер Аалы Карашев, бывший заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов) признаны виновными в попытке захвата власти и приговорены к четырём годам тюрьмы с применением пробационного надзора сроком на три года, коллективный Запад заметно прищурился.