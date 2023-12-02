Расчеты 100-мм противотанковых орудий «Рапира» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

Эти артиллерийские расчеты укомплектованы военнослужащими, призванными из запаса в рамках частичной мобилизации и прошедшими полный цикл практической подготовки и боевого слаживания на полигонах Западного военного округа.
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