Победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» Дмитрий Аленичев считает, что президенту ФИФА Джанни Инфантино не хватит мужества для ухода со своего поста, но ситуация с американским нападающим Фоларином Балогуном негативно повлияет на его позиции.