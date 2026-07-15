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Аленичев — о ситуации с Балогуном: «Это просто безумие. Инфантино мужества не хватит, чтобы уйти самому»

Аленичев — о ситуации с Балогуном: «Это просто безумие. Инфантино мужества не хватит, чтобы уйти самому»

Победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» Дмитрий Аленичев считает, что президенту ФИФА Джанни Инфантино не хватит мужества для ухода со своего поста, но ситуация с американским нападающим Фоларином Балогуном негативно повлияет на его позиции.

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