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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Qualcomm признаёт, что пока не все игры для ПК работают отлично на Snapdragon Qualcomm зав...

Qualcomm признаёт, что пока не все игры для ПК работают отлично на Snapdragon Qualcomm зав...

Qualcomm признаёт, что пока не все игры для ПК работают отлично на SnapdragonQualcomm заверила, что будет постоянно улучшать производительность игр на своих новейших процессорах для ПК, однако руководители компании предупреждают, что не стоит ожидать идеальной работы всех игр, список которых в дальнейшем будет конечно же расширяться.

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