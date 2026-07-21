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Нижегородская правда

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Черношейную поганку с птенцами впервые обнаружили в Нижегородской области

Черношейную поганку с птенцами впервые обнаружили в Нижегородской области. Их заметили вблизи реки Волги в Городецком районе, рассказали авторы проекта «Сокровища биоразнообразия Нижегородской области: ищем, изучаем, сохраняем» в соцсетях.

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