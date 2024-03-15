Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Бедные злые люди

Бедные злые люди

У меня есть почти любимый рассказ. Самый «почти любимый рассказ». Почти – потому что Румата всё сделал правильно, а Аллан и Дерек не стреляли.

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Комментарии
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алекс кузь
Если у вас нет триллиардов денег, то - вы злой, а , если - есть , тогда  - вы добрый и ,возможно , вы - милостивый, но, это - не обязательно. Добрый не дает злым стать добрее , чтобы злые были животными, не спорили, и с ними можно было заниматься селекций. Такая монада смыслов.
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Повторение - мать учения? Была же вчера эта статья...
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