У меня есть почти любимый рассказ. Самый «почти любимый рассказ». Почти – потому что Румата всё сделал правильно, а Аллан и Дерек не стреляли.
Бедные злые люди
Комментарии
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алекс кузь
Если у вас нет триллиардов денег, то - вы злой, а , если - есть , тогда - вы добрый и ,возможно , вы - милостивый, но, это - не обязательно. Добрый не дает злым стать добрее , чтобы злые были животными, не спорили, и с ними можно было заниматься селекций. Такая монада смыслов.
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21 час.
ВераВерная
Повторение - мать учения? Была же вчера эта статья...
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15 час.
Виктор Шилин
Автор ,застрелись
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14 час.
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