Бедные злые люди

алекс кузь

Если у вас нет триллиардов денег, то - вы злой, а , если - есть , тогда - вы добрый и ,возможно , вы - милостивый, но, это - не обязательно. Добрый не дает злым стать добрее , чтобы злые были животными, не спорили, и с ними можно было заниматься селекций. Такая монада смыслов.