На тему тут подумалось

Геннадий Ларионов

Ну и кому этот спич отписан ??? Тупым дебилам, рептилоидом и диванным воякам ..... или все таки в очередной раз унизить свой Народ, что он ни чего не понимает и как стадо баранов должно идти за пастухом ??? Очередной пропагандон с очередным выс.... оскорблением Народа....... ну уж тогда по ТВ то отписывайте все , что в стране происходит, а то там не договаривают, здесь привирают..... Народ же тупой , схавает ......примерчик привести ..... очень просто, аресты в МО , Тимура и его команды, а что то по ТВ было , а по ТВ было все , тока о том, как воруют на Украине Европейские деньги..... да мне пофиг, пусть хоть всю Европу разворуют , я про Россию хочу услышать правду и именно из СМИ и ТВ !!! Слабо..... а то, что потом всеми нашими не договорами и привираниями по ТВ пользуются пропагандисты с Запада, у Вас ,отписывающих, мозгов то не хватает понять, и что потом все это преподносится " в черном цвете, все что помним мы и любим, чем гордится коллектив (Высоцкий) " вы хотя бы основы пропаганды на умы людей изучите, раз уж добрались до СМИ- площадок....... :-(((