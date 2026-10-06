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Рустам Минниханов: Органы ЗАГС фиксируют историю каждой семьи и хранят память поколений

Рустам Минниханов: Органы ЗАГС фиксируют историю каждой семьи и хранят память поколений

Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр юстиции России Константин Чуйченко приняли участие в пленарном заседании Всероссийского совещания руководителей органов ЗАГС.

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