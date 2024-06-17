Депутат Ивлев оценил саммит по Украине в Швейцарии словом «пшик»

Организаторы саммита в Швейцарии убеждали общественность, что он решит проблемы Украины. Однако разрекламированное мероприятие не принесло никакого результата, заявил РИА «Новости» депутат Госдумы Леонид Ивлев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии