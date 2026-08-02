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Слухи о беременности сменились громким конфликтом: что происходит в семье Курбана и Валерии Омаровых

Слухи о беременности сменились громким конфликтом: что происходит в семье Курбана и Валерии Омаровых

«Пока точно не планируем. Я слишком люблю Адама. А еще хочу многого добиться в медицине», — сказала Валерия Омарова в интервью от 26 мая 2026 года, отвечая на вопросы о слухах о второй беременности.

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