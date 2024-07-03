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«Важный первый шаг»: муфтият Дагестана объявил о временном запрете никабов

«Важный первый шаг»: муфтият Дагестана объявил о временном запрете никабов

Решение озвучил заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов."Уважаемые братья и сёстры! Думаю, вчера в СМИ было не совсем верное интерпретирование заключения отдела фетв.

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