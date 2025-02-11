На «Госуслугах» теперь можно анонимно связаться с владельцем авто

К примеру, можно сообщить, что владелец машины заблокировал проезд или произошло ДТП.фото: Агентство «Москва»В обновленной версии приложения «Госуслуги Авто» появилась функция, благодаря которой можно сообщить автовладельцу о том, что его машина, к примеру, мешает проезду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии