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На «Госуслугах» теперь можно анонимно связаться с владельцем авто

На «Госуслугах» теперь можно анонимно связаться с владельцем авто

К примеру, можно сообщить, что владелец машины заблокировал проезд или произошло ДТП.фото: Агентство «Москва»В обновленной версии приложения «Госуслуги Авто» появилась функция, благодаря которой можно сообщить автовладельцу о том, что его машина, к примеру, мешает проезду.

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