На Урале привлекли к ответственности кондуктора, выгнавшего из автобуса ребенка

В Челябинской области привлекли к ответственности кондуктора, выгнавшего из автобуса ребенка. Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, инцидент произошел 30 мая текущего года на остановке «Автостанция» в Еманжелинске.