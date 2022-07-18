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На Урале привлекли к ответственности кондуктора, выгнавшего из автобуса ребенка

На Урале привлекли к ответственности кондуктора, выгнавшего из автобуса ребенка

В Челябинской области привлекли к ответственности кондуктора, выгнавшего из автобуса ребенка. Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, инцидент произошел 30 мая текущего года на остановке «Автостанция» в Еманжелинске.

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