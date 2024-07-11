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Шубенков о санкциях против легкоатлетов: «В 2016-м было очень тяжело. В 2022-м ситуация была настолько противоположной, что очень легко воспринималась»

В 2016-м сборную России не допустили до Олимпиады в Рио из-за допинговых санкций в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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