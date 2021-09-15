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Австралия займется строительством атомных подлодок

Австралия займется строительством атомных подлодок

Depositphotos Австралия намерена строить на своей территории атомные подводные лодки. Технологии по их разработке она получит в рамках нового трехстороннего партнерства с США и Великобританией, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

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