Австралия займется строительством атомных подлодок

Depositphotos Австралия намерена строить на своей территории атомные подводные лодки. Технологии по их разработке она получит в рамках нового трехстороннего партнерства с США и Великобританией, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
Depositphotos Австралия намерена строить на своей территории атомные подводные лодки. Технологии по их разработке она получит в рамках нового трехстороннего партнерства с США и Великобританией, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
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