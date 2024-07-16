Офицер ВСУ Червинский не сможет внести залог для освобождения

Пытавшийся дезертировать летом 2022 года бывший командир одной из частей Сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский, будучи судимым на Украине, не сможет внести залог в 9 миллионов гривен (более 19 миллионов рублей).
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