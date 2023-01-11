FiNE-NEWS

1 611 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Как раз вовремя. Никол Пашинян задумал нехорошее. Хочет пустить в Армению американцев.Иран получит росс...
  • Александр Салтановский
    Ну подумаешь одной ракетой больше, я думаю для чухонцев одной должно вполне хватить, вот потому то у В.В.П. и реакция...Финляндия удивлен...
  • Николай Николаевич
    И зачем?Зачем водители ве...

Директора управления канцелярии президента Польши уволили после беседы Дуды с российскими пранкерами

Директора управления канцелярии президента Польши уволили после беседы Дуды с российскими пранкерами

Беседа президента Польши Анджея Дуды с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдали себя за президента Франции Эммануэля Макрона, стоила карьеры директору Управления международной политики Канцелярии главы государства Петру Гиллерту.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх