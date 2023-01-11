Директора управления канцелярии президента Польши уволили после беседы Дуды с российскими пранкерами

Беседа президента Польши Анджея Дуды с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдали себя за президента Франции Эммануэля Макрона, стоила карьеры директору Управления международной политики Канцелярии главы государства Петру Гиллерту.
Беседа президента Польши Анджея Дуды с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдали себя за президента Франции Эммануэля Макрона, стоила карьеры директору Управления международной политики Канцелярии главы государства Петру Гиллерту.
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